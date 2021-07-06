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В белорусской армии продолжается масштабная подготовка к "АрМИ-2021"
В белорусской армии продолжается масштабная подготовка к Армейским международным играм. В этом году команды Вооруженных сил примут участие в двадцати семи из тридцати четырех конкурсов. На территории нашей страны пройдут три из них. Это "Уверенный прием", "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж".Армейские международные игры - 2021 состоятся с 22 августа по 4 сентября. Организаторы для участников подготовили сразу три новых состязания: "Меридиан" - для специалистов военно-топографической службы; "Тактический стрелок" - в основу соревнования легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия; еще один вид состязаний- "Армия культуры" - пройдет с участием творческих коллективов.
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