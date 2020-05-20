Оценить уровень профессиональной подготовки. В белорусской армии проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск. Тренировки продлятся до 23 мая включительно.Для маневров выбраны полигоны: Гожский, Брестский и Неман.Основной упор учений сделан на совершенствование боевого слаживания и полевой выучки ракетчиков при выполнении учебно-боевых задач. В Министерстве обороны отметили, что учения позволят проверить способность командиров управлять подразделениями, а подчиненных оперативно выполнять поставленные задачи в быстро меняющейся обстановке.



