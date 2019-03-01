"Хочу отметить, что за всю историю суверенной Республики Беларусь - это мероприятие по развертыванию склада в полном объеме проводится впервые. Особенностью этого склада является то, что в нем нет ни одного кадрового военнослужащего, т.е. все призваны 100 процентов военнообязанные запаса. Соответственно, они восстановили свои навыки, вспомнили, чему их обучали при прохождении службы в Вооруженных Силах. Применили свои навыки с самой лучшей стороны, выполнили задачу в полном объеме в установленные сроки. В принципе, все идет без срывов, все идет планово. Склад с поставленной работой по приему горючего справился".

