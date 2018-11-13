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В резиденции "Вискули" состоялась первая в истории встреча Клуба главных редакторов

В белорусской государственной резиденции "Вискули" состоялась первая в истории встреча Клуба главных редакторов. Это совершенно новое профессиональное сообщество состоит из руководителей СМИ и медиаэкспертов Беларуси и России. Ключевая тема заседания -  Союзное государство и его роль в медиа. Сегодня в информационном поле все больше вызовов, в том числе и для журналистов. Сама профессия оказалась под шквальным огнем из фейков и банальной лжи. И если не найти в буквальном смысле щит, правда утонет в информационном шуме.

По итогам встречи участники клуба договорились: заседания станут хорошей, а главное - полезной традицией. Белорусский союз журналистов вместе с коллегами из России готовы взять на себя организацию. Периодичность - раз в квартал. И, кстати, этот клуб не закрытый - каждый раз будут приглашать новых спикеров и медиаэкспертов.

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