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В резиденции "Вискули" состоялась первая в истории встреча Клуба главных редакторов
В белорусской государственной резиденции "Вискули" состоялась первая в истории встреча Клуба главных редакторов. Это совершенно новое профессиональное сообщество состоит из руководителей СМИ и медиаэкспертов Беларуси и России. Ключевая тема заседания - Союзное государство и его роль в медиа. Сегодня в информационном поле все больше вызовов, в том числе и для журналистов. Сама профессия оказалась под шквальным огнем из фейков и банальной лжи. И если не найти в буквальном смысле щит, правда утонет в информационном шуме.
По итогам встречи участники клуба договорились: заседания станут хорошей, а главное - полезной традицией. Белорусский союз журналистов вместе с коллегами из России готовы взять на себя организацию. Периодичность - раз в квартал. И, кстати, этот клуб не закрытый - каждый раз будут приглашать новых спикеров и медиаэкспертов.
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