В резиденции "Вискули" состоялась первая в истории встреча Клуба главных редакторов

В белорусской государственной резиденции "Вискули" состоялась первая в истории встреча Клуба главных редакторов. Это совершенно новое профессиональное сообщество состоит из руководителей СМИ и медиаэкспертов Беларуси и России. Ключевая тема заседания - Союзное государство и его роль в медиа. Сегодня в информационном поле все больше вызовов, в том числе и для журналистов. Сама профессия оказалась под шквальным огнем из фейков и банальной лжи. И если не найти в буквальном смысле щит, правда утонет в информационном шуме.

