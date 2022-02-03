В белорусской столице экологически утилизируют снег

Столица продолжает находиться во власти снегопадов, сугробы с улиц города убирают в режиме нон-стоп. В Минске каждый день на очистку дорог выезжают сотни единиц спецтехники. Переработкой зимних осадков круглосуточно занимается снегоплавильный пункт. Ежедневно на мини-завод приезжают около 80 грузовиков из Партизанского, Ленинского и Заводского районов города. С начала сезона растопили уже более 7 тысяч кубометров ледяной массы.



Снегоплавильный пункт в столице работает седьмую зиму подряд. До этого весь снег свозили на полигоны, что негативно влияет на окружающую среду. Утилизация снега с помощью сточных вод считается более экологичной.

