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В белорусской столице продолжаются работы по уборке, благоустройству и озеленению территорий
Работники коммунальных служб, трудовые коллективы и просто активные горожане приводят в порядок парки, скверы, берега водных объектов. Сегодня приступили к осенним посадкам деревьев и кустарников.
Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси
В лесу тоже нужно наводить порядок.
. 20 лесничеств центрального региона вместе с волонтерами из различных организаций, а также школьниками отправились на зеленую уборку. В лесах, согласно плану, уберут почти 270 кубометров мусора, более тысячи кубических метров захламленности, отремонтируют 12 мест отдыха.
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