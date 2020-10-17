В белорусской столице продолжаются работы по уборке, благоустройству и озеленению территорий

Работники коммунальных служб, трудовые коллективы и просто активные горожане приводят в порядок парки, скверы, берега водных объектов. Сегодня приступили к осенним посадкам деревьев и кустарников.





Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси

В лесу тоже нужно наводить порядок.