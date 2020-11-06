В белорусской столице сегодня откроется третья линия метро

Быстро и с комфортом. Минская подземка расширяет горизонты. Сегодня в белорусской столице откроется третья линия метро. Пока она будет состоять из 4 станций: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Новая ветка называется Зеленолужская и изображена зеленым цветом. На платформах всех четырех станций установлены защитные экраны турецкого производства. Они будут открываться синхронно с дверями поезда для безопасности пассажиров. А вот для удобства появились траволаторы: это горизонтально движущиеся дорожки. Кроме этого, каждая станция отличается дизайном.