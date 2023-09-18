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Один сдан, два еще в работе - в Минске активно реконструируют мосты

В Минске активно реставрируют мостовые сооружения. Сейчас идет капитальный ремонт путепровода, соединяющего улицу Чкалова с улицей Московской. Этот объект проходит плановую реконструкцию с заменой балок, опор и пролетных строений. Особое внимание уделяется и организации дорожного движения.

На финальном этапе работы по восстановлению путепровода на улице Запорожской. Также сдан в эксплуатацию после реставрации участок на 25-м километре МКАД.

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