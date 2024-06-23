В белорусскую глубинку перебрались 4 немецкие семьи

Беларусь - гостеприимная и миролюбивая страна. Ее по-прежнему называют островком стабильности и спокойствия в самом сердце Европы. Вторым домом Синеокая становится для все большего количества иностранцев. В нашей стране живут, трудятся и создают семьи граждане Германии, Украины, Литвы, Латвии и Франции. Недавно в белорусскую глубинку (Бешенковичский район) перебрались 4 немецкие семьи. Они ведут свой быт, преодолевают языковой барьер и развивают туристический потенциал местечка.