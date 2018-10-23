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В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис

Об этом сегодня сообщил зампредседателя правления Нацбанка. Напомним, первые документы нового образца можно будет получить с января 2020 года. Они заменят паспорт.

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