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В Беловежской пуще началась традиционная зимняя перепись зубров
Традиционный зимний учет зубров стартовал в Национальном парке "Беловежская пуща". Перепись будет продолжаться все зимние месяцы, сообщает БелТА со ссылкой на научныйотдел.
В работу вовлечены зуброведы, териологи, егеря, сотрудники научного отдела. Современные методики позволяют вести учет зверей не только визуальным наземным способом, но и с воздуха. Снег для этого совершенно не обязателен.
"В последние годы мы вообще в основном с помощью квадрокоптера считаем. По следам, с вышки, с помощью бинокля ведем визуальный учет, когда они возле подкормочных мест собираются. Но с квадрокоптера получаются более точные данные. Он снимает на разной высоте, в движении, на сложной местности. На открытых пространствах можно качественный снимок сделать и более точно посчитать и определить зверей по полу и возрасту", - отметил научный сотрудник парка Сергей Коротя.
Территория Беловежской пущи занимает 180 тыс. га. Безусловно, всю ее исследовать за три месяца невозможно. Поэтому переписчики зверей в основном работают на открытых пространствах по предварительным данным егерей. "Они знают, где примерно зубры обитают, и мы туда выезжаем", - уточнил сотрудник научного отдела.
В пуще обитает пять больших стад. Они то объединяются в территориальные группировки, то разъединяются. Самая многочисленная из них - южная, где живет почти каждый второй зубр национального парка. В последние годы отмечается постоянное увеличение поголовья: за 5 лет оно увеличилось почти на треть. Между тем сбалансированным потолком численности беловежской микропопуляции зубра ученые считают поголовье до 350 особей.
По последним данным, на 1 января 2022 года в пуще обитали 703 зубра, в том числе 117 взрослых самцов (старше трех с половиной лет), 402 взрослые самки, 107 молодняка (от года до трех с половинойлет) и 77 телят.
Фото:pixabay.com
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