В Беловежской Пуще начались раскопки

Заповедная территория Беловежской Пущи стала объектом интереса археологов. Там начались раскопки. Ученые работают на месте стоянки периода каменного века. И им уже удалось найти немало интересного. Скоро там, где было древнее поселение, построят музей, гости которого смогут добыть огонь, как это делали древние люди, или построить лодку. На месте раскопок побывала Мария Тройнич.



Археологи в буквальном смысле слова по крупицам собирают образ древнего белоруса. Как жили и чем занимались жители пущи в каменном веке, можно узнать по спрятанным в земле артефактам. Самая частая находка - фрагменты кремния. Шесть тысяч лет назад из него делали практически все предметы быта, инструменты и оружие. Среди каменных обломков попадаются и настоящие сокровища для белорусской археологии.



Археолог Вадим Лакиза работает на раскопках уже более тридцати лет. По его словам, эти - одни из самых интересных. Как утверждает ученый, внешне древние белорусы практически ничем не отличались от современных.Для раскопок пущанская почва очень благодатная: землю не заселяли несколько последних веков. Нетронутая современным человеком, она хранит много древних артефактов. Работать на объекте нужно очень осторожно. Чтобы не пропустить ничего важного, археологи снимают тонкий слой земли. Не больше двух-трех сантиметров.

