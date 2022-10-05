В Беловежской пуще обнаружен крупный хрущ

Самый крупный из европейских видов хрущей - хрущ мраморный - обнаружен в Беловежской пуще, пишет sb.by. Всем хорошо знаком майский жук, которого по-научному именуют майским хрущом. Однако мало кто встречал его ближайшего родственника, который намного красивее и крупнее. В нынешнем сезоне сотруднику научного отдела природоохранного учреждения встретился необычный жук, похожий на майского, но крупнее и с мраморным рисунком на надкрыльях. Им оказался самый крупный из европейских видов хрущей - хрущ мраморный.

Специалисты отметили, что этот жук встречается в Северной Африке, Европе и на Ближнем Востоке. Похоже, что в последнее время он пережил общее снижение численности, поэтому в некоторых странах находится под защитой - например, в ряде регионов России. Его северная граница - юг Швеции, восточная -Кавказ и восток Ирана. В Беловежской пуще эти жуки отмечались только на польской территории, попадались в Гродненской и Брестской областях. А в самом национальном парке насекомое замечено впервые, поскольку относительно малочисленноеи в руки ученых попадает здесь редко.