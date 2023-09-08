В Беловежской пуще обсудили негативное влияние бетонного забора на границе с Польшей

Мы не в розовых очках и понимаем, конечно, когда польское правительство принимало решение и возводило этот забор, почему-то они не проводили референдум и не советовались со своим народом. Сегодня они, скорее всего, планируют узаконить голосом народа этот забор. Но, я надеюсь, что все-таки активная часть общества поляков выскажется. Мы будем будем понимать, что все-таки людей, которые бережно относятся к природе, окружающей среде, немало.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси

