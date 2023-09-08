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В Беловежской пуще обсудили негативное влияние бетонного забора на границе с Польшей
Будущее Беловежской пущи зависит от результатов предстоящего в Польше референдума, подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
В национальном парке прошло расширенное заседание общественного координационного экологического совета при Минприроды. Участники обсудили негативные последствия возведения Польшей заградительного сооружения на территории Беловежской пущи.
Мероприятие провели накануне общенационального референдума в Польше, который состоится 15 октября. На него выносится вопрос: "Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?"
Мы не в розовых очках и понимаем, конечно, когда польское правительство принимало решение и возводило этот забор, почему-то они не проводили референдум и не советовались со своим народом. Сегодня они, скорее всего, планируют узаконить голосом народа этот забор. Но, я надеюсь, что все-таки активная часть общества поляков выскажется. Мы будем будем понимать, что все-таки людей, которые бережно относятся к природе, окружающей среде, немало.
Заседание проходило в гибридном формате и транслировалось из национального парка в YouTubе. В студиях по всей стране в мероприятии участвовало более 200 человек. Среди подписчиков конференции также были иностранные слушатели, в том числе и польские активисты.
"Естественно, нужно понимать, что сегодня никто в нашей стране, ни один поляк за снос этого забора не проголосует. Не потому что люди не переживают за окружающую природную территорию, а, скорее всего, потому что жителям Польши настолько сильно внушили пропаганду об угрожающей им Беларуси, что те в нее верят", - подчеркнул польский блогер Марчин Миколаек.
Участники выразили надежду, что высказанные мнения будут услышаны не только в Беларуси, но и в Польше и других странах. Призвали польский народ принять правильное решение о сносе забора.
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