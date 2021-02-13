3.71 BYN
В Беловежской пуще состоялся гастрономический фестиваль
В Беловежской пуще состоялся гастрономический фестиваль. Вкусный праздник устроили по случаю проводов Снегурочки. Местные повара представили свои лучшие авторские блюда - угощали гостей и дарами природы: вареньем из дикоросов, ухой и травяным чаем. Репортаж из сказочного поместья Марии Тройнич.
Гастрономический фестиваль
Блины с клюквой, котлеты из белых грибов и шашлык из дичи: на гастрономическом фестивале в Беловежской пуще угощений столько, что блюда на столах приходится ставить в несколько рядов. И каждый повар старается удивить чем-то особенным.
Готовят прямо на открытом огне - как в старину делали пущанские охотники. Авторские блюда оценивали туристы и жюри. Среди критериев - не только вкусовые качества и подача,но и натуральность ингредиентов, аутентичность рецепта и внешний вид повара. Чтобы поддержать традиции, наряды искали в гардеробе бабушек.
Столы для гостей расставили прямо на улице. А согреться можно было пущанским чаем на травах.
Одна из главных достопримечательностей поместья - это, конечно, природа. Один только вид вековых дубов и елей под снежными шапками стоит того, чтобы посетить заповедник. Зимой животных, которые обитают на воле, подкармливают лесники. Так что вдоль дороги можно увидеть оленей или даже зубров.
В этом году зима в заповеднике порадовала обилием снега. Так что туристы приезжают в поместье с лыжами и санками.
Проводы Снегурочки
Гастрономический фестиваль в Беловежской пуще устроили по случаю проводов Снегурочки. С приближением весны она уезжает на Северный полюс, чтобы не растаять. Назад внучка Деда Мороза вернется только через год.
Заждались меня уже пингвины. Да и работы у меня немало. Нужно заготовить подарочки к следующему Новому году. Ведь зима уже не за горами!
Событие хоть и немного грустное - в резиденции принято отмечать его с размахом и большим количеством гостей. А вот Дед Мороз будет жить в поместье и летом и также встречать туристов. Правда, уже в другом наряде. Теплую зимнюю шубу волшебник поменяет на льняную рубашку и соломенную шляпу.