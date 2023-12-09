В Беловежскую пущу вернулась Снегурочка - в поместье белорусского Деда Мороза начинается двадцатый новогодний сезон

В Беловежскую пущу вернулась Снегурочка. Традиционно именно с приезда внучки Деда Мороза в поместье начинается самый ожидаемый - новогодний - сезон. Снегурочка добиралась с Южного полюса на волшебном поезде вместе с Матушкой Зимой и другими сказочными героями. Дома они не были 9 месяцев.



По традиции в день встречи для гостей поместья устроили настоящий пир со вкусными угощениями, песнями, конкурсами и хороводами. К слову, в этом году Дед Мороз и Снегурочка впервые встречают посетителей у главной елки. Причем она тоже внучка предыдущей новогодней красавицы. Экскурсии в поместье будут проходить с утра до вечера ежедневно.