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В Беловежскую пущу вернулась Снегурочка - в поместье белорусского Деда Мороза начинается двадцатый новогодний сезон

В Беловежскую пущу вернулась Снегурочка. Традиционно именно с приезда внучки Деда Мороза в поместье начинается самый ожидаемый - новогодний - сезон. Снегурочка добиралась с Южного полюса на волшебном поезде вместе с Матушкой Зимой и другими сказочными героями. Дома они не были 9 месяцев.

По традиции в день встречи для гостей поместья устроили настоящий пир со вкусными угощениями, песнями, конкурсами и хороводами. К слову, в этом году Дед Мороз и Снегурочка впервые встречают посетителей у главной елки. Причем она тоже внучка предыдущей новогодней красавицы. Экскурсии в поместье будут проходить с утра до вечера ежедневно.

Своими впечатлениями и настроением делятся гости:

- Приезжаю сюда каждую зиму, и мне тут очень нравится.

- Дети подросли. Им интересно уже увидеть Дедушку Мороза. Очень интересно! Хороводы поводили, елочку зажгли.

- Приехали из Бреста. Приехали с нашей дружной, замечательной, любимой семьей. Впервые с детьми. Они в восторге, мы тоже. Праздник замечательный! Всех с наступающим Новым годом! Всего самого наилучшего: счастья, здоровья, добра!

В этом году поместье белорусского Деда Мороза отмечает 20-летие. Организаторы обещают интересную программу, будут и сюрпризы. Главные торжества пройдут с размахом с 23 по 25 декабря.

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