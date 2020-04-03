3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беловежскую пущу вернулся медведь
Зверь попал в объектив фотоловушки. Камера сняла, как хищник охотится в лесу. Для национального парка это сенсация. Ведь медведи ушли из заповедника в конце позапрошлого века. По следам хищника прошла Мария Тройнич.
Исторические кадры: спустя несколько столетий медведь снова объявился в Беловежской пуще
Чтобы подобраться к его логову, нужно несколько километров идти пешком по дремучему лесу: зверь забрался в самую чащу заповедника. Чем ближе к территории хищника - тем больше жутких находок. Свою добычу - лосиху - он предусмотрительно спрятал под землей и ветками.
Охотился ли хищник или нашел уже мертвое животное, теперь сказать сложно. Но в пуще чувствует себя хозяином. На медвежьей поляне его следы повсюду.Вот зверь помечает свою территорию. Если присмотреться, на дереве видны следы когтей. Так он дает знать другим хищникам: здесь добыча медведя.
Из Беловежской пущи медведи пропали в конце позапрошлого века
Их истребили браконьеры. С тех пор было несколько неудачных попыток искусственно заселить хищника. И до недавних пор увидеть косолапых можно было только в вольере нацпарка. Но чтобы медведь сам пришел в заповедник, такое случилось впервые. След молодого медведя в Беловежской пуще обнаружили еще прошлым летом. Но тогда было еще не ясно: медведь путешествует или решил остаться на постоянное место жительства. Теперь за зверем установят пристальное наблюдение. И даже сделают ДНК-анализ его шерсти, которую также удалось найти в лесу. По словам специалистов, главное - не спугнуть редкого хищника. И, возможно, в будущем здесь появится целое медвежье семейство.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП