В Беловежскую пущу вернулся медведь

Зверь попал в объектив фотоловушки. Камера сняла, как хищник охотится в лесу. Для национального парка это сенсация. Ведь медведи ушли из заповедника в конце позапрошлого века. По следам хищника прошла Мария Тройнич.





Исторические кадры: спустя несколько столетий медведь снова объявился в Беловежской пуще

Чтобы подобраться к его логову, нужно несколько километров идти пешком по дремучему лесу: зверь забрался в самую чащу заповедника. Чем ближе к территории хищника - тем больше жутких находок. Свою добычу - лосиху - он предусмотрительно спрятал под землей и ветками.

Охотился ли хищник или нашел уже мертвое животное, теперь сказать сложно. Но в пуще чувствует себя хозяином. На медвежьей поляне его следы повсюду.Вот зверь помечает свою территорию. Если присмотреться, на дереве видны следы когтей. Так он дает знать другим хищникам: здесь добыча медведя.

Из Беловежской пущи медведи пропали в конце позапрошлого века