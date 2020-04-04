ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Белтелерадиокомпании ежедневно проходит дезинфекция

Санитайзеры в обязательном порядке установлены и в здании нашего телецентра. Кроме того, ежедневно в Белтелерадиокомпании проходит дезинфекция, начиная от дверных ручек на входе в телецентр и заканчивая студией, из которой мы выходим в эфир. Обработке подвергается и аппаратная, откуда ежедневно режиссерские бригады выдают "Новости" и "Панораму".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все