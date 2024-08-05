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В Белтелерадиокомпании наградили лучших сотрудников в честь 30-летия медиахолдинга
Белтелерадиокомпания 5 августа принимает поздравления. В честь 30-летия Национальной государственной телерадиокомпании в стенах медиахолдинга состоялась большая встреча с коллективом.
Церемонию награждения сотрудников начал заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Он зачитал приветственный адрес от главы государства и главы Администрации. Почетные грамоты и благодарности от Администрации Президента получили заместитель генерального продюсера, шеф-редактор программы "Добрай раніцы, Беларусь!" Ольга Шлягер, главный директор главной дирекции фондовых материалов Алла Веренич, а также режиссер телевидения Инна Станиславчик и политический обозреватель АТН, автор рубрики "Докрутим с Круталевич" Екатерина Круталевич.
Я горжусь тем, что я когда-то попал в эту команду. Находясь на разных должностях, я периодически продолжаю приходить сюда, курировать и принимать участие в каких-либо программах, самое главное - наблюдаю за вашим прогрессом, успехами, покорением новых высот не только в информационно-аналитическом вещании, но и в новых нишах. Самое главное, чтобы вы всегда имели успех у зрителей и слушателей, ведь это главный результат.
"Белтелерадиокомпания дала мне все, что я хотела: свободу перемещения и свободу творчества - вот эти два условия. И я работаю ровно на награду, которую я получила сегодня. Я умею очень просто говорить о сложном. Последний раз мне позвонили конституционные судьи и сказали: "Вы так все разложили, что не было искажений". Я купалась в лучах собственной славы. То есть для меня важно внутреннее ощущение, что мы сложное рассказали просто и без ошибок", - поделилась политический обозреватель главной дирекции АТН Белтелерадиокомпании Екатерина Круталевич.
Поздравительный адрес сотрудникам Белтелерадиокомпании прозвучал от председателя Палаты представителей Национального собрания. Председатель вручил почетные нагрудные знаки отличия НГТРК за значительный вклад и эффективное содействие в реализации государственной информационной политики, добросовестную плодотворную работу и высокий профессионализм. Были отмечены и те, кто работает в компании уже несколько десятилетий. В Книгу трудовой славы Белтелерадиокомпании занесено и имя Сергея Селяха, который пришел на должность телеоператора в 1969 году.
Еще больше историй медиахолдинга 5 августа в "Панораме".
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