В Белтелерадиокомпании наградили лучших сотрудников в честь 30-летия медиахолдинга

Я горжусь тем, что я когда-то попал в эту команду. Находясь на разных должностях, я периодически продолжаю приходить сюда, курировать и принимать участие в каких-либо программах, самое главное - наблюдаю за вашим прогрессом, успехами, покорением новых высот не только в информационно-аналитическом вещании, но и в новых нишах. Самое главное, чтобы вы всегда имели успех у зрителей и слушателей, ведь это главный результат.

Я горжусь тем, что я когда-то попал в эту команду. Находясь на разных должностях, я периодически продолжаю приходить сюда, курировать и принимать участие в каких-либо программах, самое главное - наблюдаю за вашим прогрессом, успехами, покорением новых высот не только в информационно-аналитическом вещании, но и в новых нишах. Самое главное, чтобы вы всегда имели успех у зрителей и слушателей, ведь это главный результат.

"Белтелерадиокомпания дала мне все, что я хотела: свободу перемещения и свободу творчества - вот эти два условия. И я работаю ровно на награду, которую я получила сегодня. Я умею очень просто говорить о сложном. Последний раз мне позвонили конституционные судьи и сказали: "Вы так все разложили, что не было искажений". Я купалась в лучах собственной славы. То есть для меня важно внутреннее ощущение, что мы сложное рассказали просто и без ошибок", - поделилась политический обозреватель главной дирекции АТН Белтелерадиокомпании Екатерина Круталевич.