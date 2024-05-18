В Белтелерадиокомпании подвели итоги конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь"

Мы в последнее время все говорим о том, что, рассказывая о войне, нужно пройти через чувства, через душу. И вот этот конкурс, вот те работы, которые мы увидели, вот как раз об этом. Я человек эмоциональный и, честно говоря, когда мой выбор был, то я едва могла сдержать слезы на некоторых работах, потому что видно, что дети думающие, они глубоко проникли вообще в эту тему. Это прошло через их душу.

Алеся Высоцкая, член жюри конкурса детского рисунка, председатель первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании