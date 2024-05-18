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В Белтелерадиокомпании подвели итоги конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь"

В Белтелерадиокомпании сегодня наградили победителей Республиканского конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь". Инициатором его выступило Белорусское общественное объединение ветеранов. Детям предложили поразмышлять на важнейшие темы: война и мир, Великая Победа и память героев. К участию пригласили три возрастные группы: 7-9, 10-12 и 13-15 лет. Конкурсанты представили свои авторские работы, выполненные в разных видах изобразительного искусства - от живописи до смешанной техники. Жюри возглавил заслуженный деятель искусств, художник Николай Опиок. Медиахолдинг выступил партнером конкурса.


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Дети - это самое главное в нашем будущем. Если они будут беречь мир, они будут знать о тех ужасах войны, которые были. Они смогут беречь мир, они смогут делать все для того, чтобы больше не повторилось то тяжелое время для нашего народа. И вот уже четвертый год мы проводим этот конкурс.
Юрий Луцык, первый зампредседателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов


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Сегодняшнее молодое поколение, к сожалению, уже очень редко видит ветеранов Великой Отечественной войны. Но мы, живущие, старшие люди, должны помочь им, чтобы они не забывали те страшные и в то же время героические события, когда наша Родина отстояла свою независимость и дала возможность нынешним поколениям молодых людей жить счастливо и под мирным небом.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси


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Конкурс приурочен к 80-летию освобождения Беларуси. Всего поступило около 6 тыс. работ, из них эксперты выбрали 63. Увидеть их можно в специализированном каталоге. Все участники получили ценные призы.


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Я участвовала в конкурсе чтецов в прошлом году, рассказывала там стих "Блокадный мишка". Меня очень вдохновило. Я действительно очень переживала за тех, кто жил в то время, за детей, которые в то время погибли. И поэтому у меня возникла эта тема. Бабушка рассказывала, как мой прадед воевал. Это действительно было трудно, сложно, длилось много лет. Поэтому, наверное, возникают такие эмоции.
Ульяна Мурза, обладательница первой премии конкурса детского рисунка, ученица СШ № 16 г. Бреста


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Мы в последнее время все говорим о том, что, рассказывая о войне, нужно пройти через чувства, через душу. И вот этот конкурс, вот те работы, которые мы увидели, вот как раз об этом. Я человек эмоциональный и, честно говоря, когда мой выбор был, то я едва могла сдержать слезы на некоторых работах, потому что видно, что дети думающие, они глубоко проникли вообще в эту тему. Это прошло через их душу.
Алеся Высоцкая, член жюри конкурса детского рисунка, председатель первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании


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После торжественной церемонии награждения в самой масштабной студии Белтелерадиокомпании - 600 метров - ребята и их родители отправились на экскурсию по телецентру, ознакомились с историей отечественного телевидения и сделали памятные фото.


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