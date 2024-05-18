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В Белтелерадиокомпании подвели итоги конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь"
В Белтелерадиокомпании сегодня наградили победителей Республиканского конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь". Инициатором его выступило Белорусское общественное объединение ветеранов. Детям предложили поразмышлять на важнейшие темы: война и мир, Великая Победа и память героев. К участию пригласили три возрастные группы: 7-9, 10-12 и 13-15 лет. Конкурсанты представили свои авторские работы, выполненные в разных видах изобразительного искусства - от живописи до смешанной техники. Жюри возглавил заслуженный деятель искусств, художник Николай Опиок. Медиахолдинг выступил партнером конкурса.
Дети - это самое главное в нашем будущем. Если они будут беречь мир, они будут знать о тех ужасах войны, которые были. Они смогут беречь мир, они смогут делать все для того, чтобы больше не повторилось то тяжелое время для нашего народа. И вот уже четвертый год мы проводим этот конкурс.
Сегодняшнее молодое поколение, к сожалению, уже очень редко видит ветеранов Великой Отечественной войны. Но мы, живущие, старшие люди, должны помочь им, чтобы они не забывали те страшные и в то же время героические события, когда наша Родина отстояла свою независимость и дала возможность нынешним поколениям молодых людей жить счастливо и под мирным небом.
Конкурс приурочен к 80-летию освобождения Беларуси. Всего поступило около 6 тыс. работ, из них эксперты выбрали 63. Увидеть их можно в специализированном каталоге. Все участники получили ценные призы.
Я участвовала в конкурсе чтецов в прошлом году, рассказывала там стих "Блокадный мишка". Меня очень вдохновило. Я действительно очень переживала за тех, кто жил в то время, за детей, которые в то время погибли. И поэтому у меня возникла эта тема. Бабушка рассказывала, как мой прадед воевал. Это действительно было трудно, сложно, длилось много лет. Поэтому, наверное, возникают такие эмоции.
Мы в последнее время все говорим о том, что, рассказывая о войне, нужно пройти через чувства, через душу. И вот этот конкурс, вот те работы, которые мы увидели, вот как раз об этом. Я человек эмоциональный и, честно говоря, когда мой выбор был, то я едва могла сдержать слезы на некоторых работах, потому что видно, что дети думающие, они глубоко проникли вообще в эту тему. Это прошло через их душу.
После торжественной церемонии награждения в самой масштабной студии Белтелерадиокомпании - 600 метров - ребята и их родители отправились на экскурсию по телецентру, ознакомились с историей отечественного телевидения и сделали памятные фото.
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