В Белтелерадиокомпании прошла пресс-конференция участников детского "Евровидения-2020"

В Белтелерадиокомпании сегодня состоялась пресс-конференция участников детского "Евровидения". Юных исполнителей из 12 стран объединили на дистанционной встрече в онлайн-формате. Из-за пандемии организаторы отказались от привычного регламента проведения шоу. Накануне главного представления все делегаты и их команды записали свои номера. Кроме того, специально для финала все вещатели обеспечат телетрансляцию из каждой страны-участницы. Минск выйдет на связь из студии "100 метров" Белтелерадиокомпании. Именно там сегодня состоялась беседа. Она транслировалась на официальном канале конкурса в YouTube. А сразу после наша представительница на конкурсе Арина Пехтерева записала отрывок припева своей песни, исполнив его акапельно. Кстати, ее вокальные данные - одна из самых обсуждаемых тем еврофанов.