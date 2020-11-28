3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Белтелерадиокомпании прошла пресс-конференция участников детского "Евровидения-2020"
В Белтелерадиокомпании сегодня состоялась пресс-конференция участников детского "Евровидения". Юных исполнителей из 12 стран объединили на дистанционной встрече в онлайн-формате. Из-за пандемии организаторы отказались от привычного регламента проведения шоу. Накануне главного представления все делегаты и их команды записали свои номера. Кроме того, специально для финала все вещатели обеспечат телетрансляцию из каждой страны-участницы. Минск выйдет на связь из студии "100 метров" Белтелерадиокомпании. Именно там сегодня состоялась беседа. Она транслировалась на официальном канале конкурса в YouTube. А сразу после наша представительница на конкурсе Арина Пехтерева записала отрывок припева своей песни, исполнив его акапельно. Кстати, ее вокальные данные - одна из самых обсуждаемых тем еврофанов.
А прямо сейчас в студии "100 метров" начинается генеральный прогон завтрашней трансляции. В павильоне уже собрались все участники телемоста. В секретной комнате находятся и члены национального жюри.
Детское "Евровидение-2020" - уже завтра в 19:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
По итогам сегодняшнего просмотра они выставят свои баллы. Имена экспертов станут известны лишь во время прямого эфира - завтра в 19:00. Напомним, трансляцию детского "Евровидения" будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все