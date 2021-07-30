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В Белтелерадиокомпании состоялось награждение участников конкурса видеороликов "Правовой лайфхак! У меня счастливое детство - это мое право"
Знать не только свои права, но и обязанности. Сегодня в стенах Белтелерадиокомпании состоялось награждение участников конкурса видеороликов "Правовой лайфхак! У меня счастливое детство - это мое право". На конкурс были поданы 293 заявки. Из них 17 работ стали победителями в четырех номинациях и трех возрастных категориях. Креативные идеи ребята представляли в виде лайфхаков, как в рамках закона реализовывать свои права и обязанности и приобрести правовую грамотность. В состав жюри входили представители СМИ, юридического сообщества и сферы образования.
Детям вручили подарки, которые помогут при съемке видеоматериала, и провели экскурсию по ведущему медиахолдингу страны.
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