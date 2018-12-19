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В Белтелерадиокомпанию поступила передвижная телестанция "Еўфрасіння"

Новые возможности белорусского HD-вещания! Специально ко ІІ Европейским играм Белтелерадиокомпания проводит апгрейд технических возможностей.

Сегодня в медиахолдинг поступила первая передвижная телестанция - более функциональная и современная помощница нашей "Александрыне". Новинка также носит звучное славянское имя "Еўфрасіння". Телевидение на колесах собирали немногим более полугода в Германии по индивидуальным эскизам - вручную. Всего же крупнейший вещатель Беларуси закупил 4 ПТС. В каждой телеплатформе - техническая начинка в 20 тонн от передовых мировых производителей. 14 стандартных, 2 слоумоушн, 2 радио- и 2 мини-так называемые beauty shot camera’s, с функциями, которых раньше не видели белорусские зрители. В начинке наших передвижных аппаратных опробована экспериментальная технология - интеллектуальная система управления.

Остальные сестры-ПТС - также с именами наших выдающихся личностей - женщин, которые оставили след в национальной истории - "Яніна", "Рагнеда" и "Паўліна". В ближайшее время прибудет и второй комплект машин. Сейчас телевидение на колесах находится на границе и в течение недели окажется на паркинге Белтелерадиокомпании.

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