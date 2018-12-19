В Белтелерадиокомпанию поступила передвижная телестанция "Еўфрасіння"

Сегодня в медиахолдинг поступила первая передвижная телестанция - более функциональная и современная помощница нашей "Александрыне". Новинка также носит звучное славянское имя "Еўфрасіння". Телевидение на колесах собирали немногим более полугода в Германии по индивидуальным эскизам - вручную. Всего же крупнейший вещатель Беларуси закупил 4 ПТС. В каждой телеплатформе - техническая начинка в 20 тонн от передовых мировых производителей. 14 стандартных, 2 слоумоушн, 2 радио- и 2 мини-так называемые beauty shot camera’s, с функциями, которых раньше не видели белорусские зрители. В начинке наших передвижных аппаратных опробована экспериментальная технология - интеллектуальная система управления.



