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В Белыничском районе прием граждан провел сенатор Сергей Рачков
Поднимался вопрос ремонта дороги в деревне Клины, звучала проблема ветхого жилья из Ланьково. Было и коллективное обращение от имени гаражного кооператива по поводу благоустройства. Местным властям поручено разобраться и в других проблемах.
Когда человеку предоставляется жилье, даются ключи, а дом в аварийном состоянии. Вода не подведена, электричество не подведено. Вот как можно к этому относиться? Т. е. это даже формализмом нельзя назвать. Мы этот вопрос быстро рассмотрели, и в течение месяца соответствующие руководители примут правильное решение. Если вы уже передаете ключи и предлагаете жилье, чтобы оно было действительно жильем.
Итоги единого дня приема граждан подведут завтра в ходе выездного заседания президиума Совета Республики, которое пройдет в городе Белыничи.
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