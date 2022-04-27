В Белыничском районе прием граждан провел сенатор Сергей Рачков

Поднимался вопрос ремонта дороги в деревне Клины, звучала проблема ветхого жилья из Ланьково. Было и коллективное обращение от имени гаражного кооператива по поводу благоустройства. Местным властям поручено разобраться и в других проблемах.

Когда человеку предоставляется жилье, даются ключи, а дом в аварийном состоянии. Вода не подведена, электричество не подведено. Вот как можно к этому относиться? Т. е. это даже формализмом нельзя назвать. Мы этот вопрос быстро рассмотрели, и в течение месяца соответствующие руководители примут правильное решение. Если вы уже передаете ключи и предлагаете жилье, чтобы оно было действительно жильем.