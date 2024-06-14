В Берестовицком районе прошла встреча депутата Палаты представителей Антона Кулисевича с военнослужащими погранзаставы

От глобальных вопросов национальной безопасности, озвученных на Всебелорусском народном собрании, поддержки патриотических инициатив до решения бытовых, жизненных проблем конкретного человека. Резонансные темы со своими избирателями продолжают обсуждать депутаты Палаты представителей во время выезда в свой округ. Личные приемы, встречи с коллективами, изучение инфраструктуры населенных пунктов помогают народным избранникам лучше узнать, чем живет глубинка, какие актуальные вопросы волнуют граждан, чтобы потом принимать правильные решения при подготовке и утверждении законов. "Время выбрало нас" - репортаж Юрия Карнеловича из Берестовицкого района.

Встреча с военнослужащими погранзаставы у депутата Антона Кулисевича первая в графике рабочего дня. Тем для разговора много, округ приграничный, безопасность рубежей сегодня - задача № 1. Народный избранник, как делегат Всебелорусского народного собрания, на котором были утверждены Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, знает, что успешная их реализация зависит в том числе и от работы пограничной службы.

Приезд депутата Палаты представителей является очень важным для нашей заставы, для личного состава. Обсуждали сегодня вопросы взаимодействия с местным населением, так как местное население оказывает большое влияние на функционирование заставы, обсуждались вопросы взаимопомощи между местным населением и пограничной заставой. Евгений Киянко, начальник заставы "Пограничный" Гродненской пограничной группы

Сохранение исторической памяти и правды - важная составляющая национальной безопасности. В знаковый год для Беларуси - 80-летия освобождения - особое внимание уделяется патриотическим проектам. В Берестовицком районе сейчас идет активная подготовка к празднованию Дня Независимости. На встрече с депутатом обсудили маршруты памяти. Вело- и автопробеги, диалоговые площадки о героизме земляков в годы Великой Отечественной, благоустройство и восстановление мемориалов и памятников.

Год знаковый, поэтому особое внимание уделяется приведению в надлежащее состояние мест воинских захоронений, мест боевой славы. Стоит отметить, что в нашем районе таких мест 39. 9 из них - это места, где погибли и захоронены воины Красной армии либо жертвы Великой Отечественной войны. Андрей Щука, заместитель председателя Берестовицкого района

Встречи с избирателями - обязательный пункт в рабочем графике парламентариев. Услышать проблемы на местах, помочь в их решении, рассказать в целом о политических и экономических процессах в стране.

Донести те законы, которые принимаются парламентом, в частности, законы, которые были приняты на Всебелорусском народном собрании. Во время своих встреч стараюсь людям объяснить, для чего принимались эти документы и законы. Рассказать, что и глава государства, правительство и парламент принимают все от них зависящее, чтобы мы жили под мирным небом. Антон Кулисевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Работа в округе для депутата - период напряженный. Посещение трудовых коллективов, личные приемы, прямые телефонные линии. Случаются и незапланированные встречи с избирателями. К примеру, на остановке общественного транспорта или на площадке у сельского магазина.

Жители агрогородка Олекшицы своего депутата знают лично. Антон Кулисевич здесь был часто и в период избирательной кампании, и сейчас постоянно интересуется жизнью местных людей.

"Открытый, доброжелательный, всегда с улыбкой, всегда поздоровается, всегда можно пообщаться по любому вопросу", - отозвался о депутате житель аг. Олекшицы.

Для депутата, избранного людьми, очень важно нахождение в округе, организация встреч и приемов для того, чтобы услышать, чем живут люди, какие проблемы их волнуют. Как неоднократно говорил наш Президент на ВНС, человек труда - это на первом месте. И в своей деятельности я стараюсь руководствоваться этим принципом. Антон Кулисевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси