В Березе проходит показ возможностей отечественных беспилотных летательных аппаратов

Показ возможностей отечественных беспилотных летательных аппаратов, где проверяются заявленные характеристики, на практике проходит в Березе. Участие принимают сразу несколько белорусских предприятий, представляющих как разведывательные, так и аппараты ударного типа. По результатам выполнения полетных заданий специалисты военного ведомства примут решение о целесообразности приобретения тех или иных беспилотников.