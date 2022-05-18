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В Березе проходит показ возможностей отечественных беспилотных летательных аппаратов
Показ возможностей отечественных беспилотных летательных аппаратов, где проверяются заявленные характеристики, на практике проходит в Березе. Участие принимают сразу несколько белорусских предприятий, представляющих как разведывательные, так и аппараты ударного типа. По результатам выполнения полетных заданий специалисты военного ведомства примут решение о целесообразности приобретения тех или иных беспилотников.
Ударные беспилотные авиационные комплексы "Квадро-1400" и "Барражирующая труба", которые являются одними из новейших разработок предприятий, входящего в систему Госкомвоенпрома, успешно прошли испытания. Техника рекомендована к принятию на вооружение белорусской армии. "Квадро-1400" прошел практическую апробацию в ходе белорусско-российских совместных стратегических учений "Запад-2021".
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