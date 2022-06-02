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В Березино после реконструкции торжественно открыли здание библиотеки
Новые социально значимые объекты Минской области. В городе Березино большое новоселье: после масштабной реконструкции торжественно открыли здание библиотеки. Литература как для взрослых, так и для детей. Этот объект станет многофункциональным центром притяжения жителей всего Березинского района. Здесь также разместились ЗАГС, редакция местной газеты, конференц-холл, танцевальный зал и молодежный центр. Кстати, именно местным школьникам уделил особое внимание губернатор центрального региона Александр Турчин во время знакомства с возможностями библиотеки. Он поделился планами по реконструкции старых объектов и в других районах.
Это Столбцы, где мы делаем здание нового кинотеатра, но там будет не только кинозал, но и приблизительно такой же объект. Поэтому, исходя из опыта Березинского района, за относительно небольшие деньги нам удалось найти такое правильное решение. Я думаю, что как минимум в каждом регионе у нас должна быть такая программа, где мы можем подобрать здание и его таким образом трансформировать.
Наталья Маевская, директор Березинской центральной районной библиотеки: Первое, что мы сделаем в нашей работе, это экскурсии в наш информационный центр. Фонды наши комплектуются хорошими книгами, особенно для детей. Яркими, красочными. Мы 50 % комплектования проводим социально значимой литературой для посетителей среднего возраста. Люди интересуются именно белорусской литературой.
В ближайшее время Березино ждет и еще несколько значительных событий. В этом райцентре построят многоэтажный электродом, большинство квартир для многодетных семей. А этим летом в эксплуатацию сдадут и новое пожарное депо.