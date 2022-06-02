В Березино после реконструкции торжественно открыли здание библиотеки

Это Столбцы, где мы делаем здание нового кинотеатра, но там будет не только кинозал, но и приблизительно такой же объект. Поэтому, исходя из опыта Березинского района, за относительно небольшие деньги нам удалось найти такое правильное решение. Я думаю, что как минимум в каждом регионе у нас должна быть такая программа, где мы можем подобрать здание и его таким образом трансформировать.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома