В Березинском районе перезахоронили останки жертв геноцида

Останки почти ста мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Березинском районе.

Траурная церемония прошла в агрогородке Богушевичи. Этим летом в лесу рядом с деревней военные вместе с сотрудниками прокуратуры нашли место захоронения мирных граждан. Процесс раскопок тогда освещала и съемочная группа Агентства теленовостей. Из ямы подняли на поверхность останки почти ста человек. Как показала экспертиза, 38 из них - дети. Самому младшему было три года.

Все чаще выявляются новые факты фашистского геноцида. Объем и масштаб той трагедии намного шире, чем был ранее установлен. Слаженная работа следственной группы, вместе с неравнодушными гражданами, позволяет выявить места захоронений, которые до этого не были выявлены. Геннадий Дыско, заместитель Генерального прокурора Беларуси

О возможном месте захоронения мирных людей в этом месте сотрудникам прокуратуры рассказала местная жительница. Она вспомнила, что ей когда-то рассказывала о трагедии ее покойная мать. Тогда, в 1942 году, немцы в лесу расстреляли женщин и детей. Белорусский поисковый отряд с использованием специальных технологий обследовал местность. В километре от поселка наткнулись на твердые предметы в земле. Как оказалось, это и были останки убитых людей.