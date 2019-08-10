В Березовском районе в самом разгаре "Споровские сенокосы"

Уже прошли отборочные этапы соревнований по ручному кошению. Были заявлены 26 дуэтов, и большинство из них семейные. Женщины рядом с мужчинами уверенно проходили 100-метровую дистанцию на болоте. В эти минуты финалисты борются за звание лучшего косца страны. Важно пройти дистанцию не только быстро, но и качественно. Судьи оценивают ширину прокоса и высоту остатков.



Кроме этого, организаторы по традиции проводят еще и чемпионат по болотному футболу. Из-за сухой погоды на площадку пришлось вылить 20 тонн воды. А для особо смелых есть возможность полетать на дельтоплане. "Споровские сенокосы" в одноименном заказнике проходит уже в 13-ый раз.



