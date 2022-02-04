В Бешенковичском районе образовано 14 участковых комиссий по референдуму, 10 из них - в сельской местности

Марина Романовская - о важном общественно-политическом событии для каждого белоруса.



В Беларуси будут работать 5 510 участков для голосования. Из них 217 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах, а также 12 - в воинских частях. Согласно календарному плану, не позднее 6 февраля должны быть образованы участковые комиссии.



В Бешенковичском районе образовано 14 участковых комиссий, 10 из них - в сельской местности. Избрание председателя, его заместителя и секретаря комиссии. Это итог первого заседания для всех участковых комиссий.



В состав участковых комиссий вошли люди, которые зарекомендовали себя на работе, преуспели в общественной жизни.



Мария Дрозд - заведующая детским садом. Педагог с более чем 20-летним стажем отвечает за большой трудовой коллектив и за каждого малыша. Профессионализм и личные качества помогут организовать и слаженную работу комиссии.