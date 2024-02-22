В БГАТУ прошел "Зачетный разговор" с участием специального корреспондента АТН Ксении Лебедевой

О важности выбора сегодня говорили в Белорусском аграрно-техническом университете. Проект "Зачетный разговор" прошел с участием специального корреспондента Агентства теленовостей Ксении Лебедевой. Она несколько раз посещала территории, которые пострадали в ходе спецоперации, и видела, что бывает, когда к власти приходят незаинтересованные в развитии государства люди. Ксения в диалоге подчеркнула, как важно каждому сделать осознанный выбор в единый день голосования.