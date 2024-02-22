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В БГАТУ прошел "Зачетный разговор" с участием специального корреспондента АТН Ксении Лебедевой

О важности выбора сегодня говорили в Белорусском аграрно-техническом университете. Проект "Зачетный разговор" прошел с участием специального корреспондента Агентства теленовостей Ксении Лебедевой. Она несколько раз посещала территории, которые пострадали в ходе спецоперации, и видела, что бывает, когда к власти приходят незаинтересованные в развитии государства люди. Ксения в диалоге подчеркнула, как важно каждому сделать осознанный выбор в единый день голосования.

Встречи с молодежью - это общественная инициатива, к которой подключились лидеры мнений: политологи, руководители и политические обозреватели ведущих СМИ, представители депутатского корпуса, общественных организаций. Во время диалога звучат самые актуальные общественно-политические вопросы.

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