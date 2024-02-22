3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В БГАТУ прошел "Зачетный разговор" с участием специального корреспондента АТН Ксении Лебедевой
О важности выбора сегодня говорили в Белорусском аграрно-техническом университете. Проект "Зачетный разговор" прошел с участием специального корреспондента Агентства теленовостей Ксении Лебедевой. Она несколько раз посещала территории, которые пострадали в ходе спецоперации, и видела, что бывает, когда к власти приходят незаинтересованные в развитии государства люди. Ксения в диалоге подчеркнула, как важно каждому сделать осознанный выбор в единый день голосования.
Встречи с молодежью - это общественная инициатива, к которой подключились лидеры мнений: политологи, руководители и политические обозреватели ведущих СМИ, представители депутатского корпуса, общественных организаций. Во время диалога звучат самые актуальные общественно-политические вопросы.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов