В БГМУ наградили трехтысячного студотрядовца

Мне отрадно, что здесь работа кипит, и вдвойне приятно, что наша молодежь из студенческого отряда здесь трудится вместе с профессионалами. Мы видим, что качества работ достаточно хорошее. Работают в соответствии с графиком. Отрадно, что студенты, которые обучаются сейчас в медицинском университете, участвуют в строительстве учебных корпусов, кабинетов, в которых потом будут учиться их коллеги, друзья-студенты.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района г. Минска