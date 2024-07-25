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В БГМУ наградили трехтысячного студотрядовца
В Минске идет строительство нового лабораторного корпуса БГМУ. Этот объект объявили районной молодежной стройкой. Здесь вместе с рабочими трудятся 20 студентов медуниверситета. Особое внимание уделяется условиям труда молодых работников.
Мне отрадно, что здесь работа кипит, и вдвойне приятно, что наша молодежь из студенческого отряда здесь трудится вместе с профессионалами. Мы видим, что качества работ достаточно хорошее. Работают в соответствии с графиком. Отрадно, что студенты, которые обучаются сейчас в медицинском университете, участвуют в строительстве учебных корпусов, кабинетов, в которых потом будут учиться их коллеги, друзья-студенты.
А в главном корпусе БГМУ наградили юбилейного, трехтысячного студотрядовца.
"Для меня это было неожиданностью. Я не думал, что меня могут наградить такой наградой. У меня были радостные эмоции, потому что для меня большое счастье быть бойцом студенческого отряда и трудиться на благо своего района, города Минска и своей страны. Впечатления от работы у меня только положительные. Это и новые знакомства, новые навыки, которые я приобрел в работе", - поделился командир студенческого строительного отряда "Передовик" Ренат Саттаров.
Наши студенты (и не только студенты, но и школьники, учащиеся колледжей района) работают абсолютно на разных объектах, абсолютно по всем профилям деятельности студенческих отрядов.
Планируется, что строительного нового лабораторного корпуса медуниверситета будет завершено до декабря.
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