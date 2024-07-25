ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В БГМУ наградили трехтысячного студотрядовца

В Минске идет строительство нового лабораторного корпуса БГМУ. Этот объект объявили районной молодежной стройкой. Здесь вместе с рабочими трудятся 20 студентов медуниверситета. Особое внимание уделяется условиям труда молодых работников.

Мне отрадно, что здесь работа кипит, и вдвойне приятно, что наша молодежь из студенческого отряда здесь трудится вместе с профессионалами. Мы видим, что качества работ достаточно хорошее. Работают в соответствии с графиком. Отрадно, что студенты, которые обучаются сейчас в медицинском университете, участвуют в строительстве учебных корпусов, кабинетов, в которых потом будут учиться их коллеги, друзья-студенты.
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района г. Минска

А в главном корпусе БГМУ наградили юбилейного, трехтысячного студотрядовца.

"Для меня это было неожиданностью. Я не думал, что меня могут наградить такой наградой. У меня были радостные эмоции, потому что для меня большое счастье быть бойцом студенческого отряда и трудиться на благо своего района, города Минска и своей страны. Впечатления от работы у меня только положительные. Это и новые знакомства, новые навыки, которые я приобрел в работе", - поделился командир студенческого строительного отряда "Передовик" Ренат Саттаров.

Наши студенты (и не только студенты, но и школьники, учащиеся колледжей района) работают абсолютно на разных объектах, абсолютно по всем профилям деятельности студенческих отрядов.
Егор Никитин, первый секретарь Московского районного (г. Минска) комитета БРСМ

Планируется, что строительного нового лабораторного корпуса медуниверситета будет завершено до декабря.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все