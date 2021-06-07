В БГМУ открылся Военно-медицинский институт

Иногда на оказание неотложной помощи есть считанные минуты, например, если речь идет о раненом на поле боя.

Наш следующий репортаж о военных медиках. Готовят их в Белорусском государственном медицинском университете. И теперь уже в отдельном Военно-медицинском институте. Он открылся сегодня на базе факультета.

Сколько курсантов наберут в нынешнюю вступительную кампанию? Анастасия Бенедисюк разузнала о специфике обучения и новых возможностях.

Такой картиной, где боевые действия, оружие и кровь, пусть и из моделированного ранения – под окнами одного из корпусов БГМУ, не удивишь. От того, как курсанты отработают навыки оказания первой помощи на своей территории, зависит, как сориентируются в случае чего на реальном поле битвы.

Когда речь идет об обильном кровотечении, судьбу твоего товарища решают порой не минуты - секунды!





Впрочем, в вузе (и такова мировая практика) уходят от временных показателей. Неважно за сколько, важно насколько качественно окажешь помощь. И здесь много но! Главное - помоги, оставшись в живых сам. Лишних медицинских рук не бывает! Именно поэтому условно территорию действий военных медиков можно разделить на 3 части.

Начинают с приближения к раненому (работают под прикрытием), затем речевой контакт. И проверка на минирование. Только после бойца выносят с поля.

Это все красная - опасная - зона!

Следующий этап - желтый - зона укрытия. И наконец, третий - зеленый - эвакуация.

Андрей Стринкевич, начальник кафедры организации медобеспечения войск и экстремальной медицины БГМУ: Наша страна не является воюющей, но мы ориентируемся на статистику данных других стран, которые участвуют в боевых действиях. Так вот эта статистика показывает: чем лучше военнослужащие воюющей стороны оказывают первую помощь себе или своему раненному напарнику, тем выше оказание последующей медпомощи, тем выше шанс, что военнослужащий останется жив и вернется в строй выполнять свои задачи.

Подготовку тактическую, полевую будущие военные медики начинают в университете с 1-го курса, с курса молодого бойца. И ровно 26 лет - то есть, до этого дня - на факультете БГМУ. Свыше 600 кадровых офицеров мед службы, свыше 3 тыс. студентов БГМУ, получивших погоны офицеров медицинской службы запаса. Еще более чем для 5 тысяч военных врачей провели повышение квалификации. Серьезный багаж, с которым теперь уже можно и в Институт трансформироваться.

Андрей Жук, замминистра обороны Беларуси: Созданием института мы хотим в одном месте сконцентрировать весь научный потенциал нашей военной медицины, чтобы готовить специалистов не только для нужд вооруженных сил, но и для других войск, воинских формирований и в целом структур национальной безопасности.

Иностранцев пока ориентируют на переподготовку или повышение квалификации.

Чтобы поступить в военно-медицинский институт, нужно сдать ЦТ по биологии, химии и языку, пройти медицинскую комиссию и психологическое собеседование, а также продемонстрировать свою физподготовку. Набирать будут под запрос, в этом году 30 человек.