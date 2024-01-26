В БГМУ проходили производственную практику студенты из Санкт-Петербурга

Две недели в стенах БГМУ обучались студенты из медуниверситета Санкт-Петербурга. 10 ребят - будущие акушеры-гинекологи, анестезиологи, педиатры - проходили производственную практику на клинических базах кафедры кардиологии и внутренних болезней, посещали ведущие центры Беларуси. Каждому по итогам из рук ректора были вручены сертификаты.

"У нас достаточно широкий план взаимодействия с другими странами, в частности с Российской Федерацией. С ней подписано более 50 договоров о сотрудничестве как с медицинскими вузами, так и с научно-исследовательскими институтами, в рамках которых мы проводим академическую мобильность наших студентов и профессорско-преподавательского состава, участвуем в научно-исследовательских работах", - рассказал ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович.