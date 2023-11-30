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В БГМУ ввели новую специализацию: первая группа субординаторов уже практикуется в учреждениях здравоохранения
Новый уровень контроля в системе белорусской медицины. В столичном медуниверситете ввели специализацию "клиническая эпидемиология". Первая группа субординаторов уже практикуется в учреждениях здравоохранения. Будущие врачи решают проблему внутрибольничной гигиены и исследуют сложные эпидситуации: анализируют истории болезней и изучают редкие случаи. Акцент в первую очередь на практику. Обязательный этап - осмотр пациентов.
Подключают и новинки из микробиологии. Для диагностики осложнений применяют специальные аппараты. За полтора часа они выявляют более 30 возбудителей. С помощью предыдущей версии технологий для анализа требовалось около 5 суток.
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