В БГМУ ввели новую специализацию: первая группа субординаторов уже практикуется в учреждениях здравоохранения

Новый уровень контроля в системе белорусской медицины. В столичном медуниверситете ввели специализацию "клиническая эпидемиология". Первая группа субординаторов уже практикуется в учреждениях здравоохранения. Будущие врачи решают проблему внутрибольничной гигиены и исследуют сложные эпидситуации: анализируют истории болезней и изучают редкие случаи. Акцент в первую очередь на практику. Обязательный этап - осмотр пациентов.

Подключают и новинки из микробиологии. Для диагностики осложнений применяют специальные аппараты. За полтора часа они выявляют более 30 возбудителей. С помощью предыдущей версии технологий для анализа требовалось около 5 суток.