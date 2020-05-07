В БГПУ для иностранных абитуриентов решено проводить онлайн-консультации

Они будут проходить каждый четверг с 7 мая по 1 сентября с 10:00 до 11:00 на официальной вебинарной площадке BigBlueButton.



Иностранные граждане узнают о том, как оформить приглашение на обучение, получить белорусскую визу, пройти медицинский осмотр на территории Беларуси. Им расскажут о правилах поступления в БГПУ, обучении в университете, научной и спортивной жизни вуза.



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