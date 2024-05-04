3.69 BYN
В БГПУ прошел завершающий этап проекта "Формула стиля и имиджа современного педагога"
В Белорусском государственном педагогическом унивеситете имени Максима Танка прошло завершающее занятие в рамках проекта "Формула стиля и имиджа современного педагога", цель которого - создать уникальный образ, овладеть навыками говорения и самопрезентации.
Особое внимание уделили теме важности развития ораторского мастерства у будущих преподавателей. Также обсудили основные правила общения с детьми. Всего в диалоговой площадке приняли участие более сотни студентов из учреждений среднего специального образования Беларуси. В проекте участвуют и студенты БГПУ. На все интересующие вопросы ребятам ответили приглашенные спикеры из Министерства образования, Белорусского союза женщин и Национальной школы красоты.
Очень важно, что Министерство образования, Национальная школа красоты и БСЖ объединились для того, чтобы дать новые знания будущим педагогам. Они будущая элита, которая будет воспитывать наших детей. От того, как они это будут делать, в том числе и в эстетическом плане, будет зависеть, какими вырастут наши дети.
Также 4 мая подведут итоги трехнедельных занятий. В следующем году проект планируют расширить и привлечь еще больше студентов вузов и учреждений среднего специального образования Беларуси.