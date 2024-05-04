В БГПУ прошел завершающий этап проекта "Формула стиля и имиджа современного педагога"

Очень важно, что Министерство образования, Национальная школа красоты и БСЖ объединились для того, чтобы дать новые знания будущим педагогам. Они будущая элита, которая будет воспитывать наших детей. От того, как они это будут делать, в том числе и в эстетическом плане, будет зависеть, какими вырастут наши дети.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин