В БГТУ День родного языка отмечают на международном уровне

День родного языка в Белорусском государственном технологическом университете отмечают на международном уровне. К празднику вуз, в котором обучаются молодые люди из 38 стран мира, проводит интернациональные встречи и образовательные интерактивы. На них представители разных государств и национальностей знакомят ровесников с богатством своих родных языков и культур. В одной из университетских аудиторий собрались ребята из Китая и Мьянмы, Нигерии и Гамбии, России, Казахстана и Молдовы. Учащиеся пели песни и читали стихи как на языке своих стран, так и на белорусском.