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В БГТУ День родного языка отмечают на международном уровне
День родного языка в Белорусском государственном технологическом университете отмечают на международном уровне. К празднику вуз, в котором обучаются молодые люди из 38 стран мира, проводит интернациональные встречи и образовательные интерактивы. На них представители разных государств и национальностей знакомят ровесников с богатством своих родных языков и культур. В одной из университетских аудиторий собрались ребята из Китая и Мьянмы, Нигерии и Гамбии, России, Казахстана и Молдовы. Учащиеся пели песни и читали стихи как на языке своих стран, так и на белорусском.
Кроме музыкально-поэтических выступлений, ко Дню родного языка в технологическом университете провели тематические викторины, конкурсы и флешмобы. Интерактивы проходили в формате соревнований. Победила в языковых турнирах любовь к родному слову.