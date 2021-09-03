В БГТУ открылась военная кафедра

По поручению секретариата Совбеза, Минобороны и Минобразования открывается военная кафедра. Подготовка кадров для Вооруженных сил, для спецподразделений, разработка технологий является важным для любого государства, в том числе и для Беларуси. И когда была поставлена три года назад задача, мы прибыли к исполнению этого решения и совместно проработали все необходимые требования.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета