ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В БГТУ открылась военная кафедра

Военной подготовке в нашей стране уделяют особое внимание. Еще в одном вузе теперь функционирует военная кафедра. Спустя 18 лет в стенах Белорусского государственного технологического университета состоялась церемония передачи штандарта. С этого года, помимо гражданской профессии, студенты смогут проходить обучение по военным специальностям: боевое применение мотострелковых подразделений, а также организация общевойскового тылового обеспечения. После выпуска из университета учащиеся получат первое воинское звание "лейтенант запаса".

По поручению секретариата Совбеза, Минобороны и Минобразования открывается военная кафедра. Подготовка кадров для Вооруженных сил, для спецподразделений, разработка технологий является важным для любого государства, в том числе и для Беларуси. И когда была поставлена три года назад задача, мы прибыли к исполнению этого решения и совместно проработали все необходимые требования.
Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета
Университет начинает готовить специалистов для Вооруженных сил. Специалистов разносторонних, которые могут быть востребованы в целом для системы национальной безопасности. Это высокое доверие и большая ответственность, Требования высокие. Ежегодно более 200 молодых людей будут сдавать экзамены.
Андрей Жук, замминистра обороны Беларуси

В период обучения студенты будут получать навыки в учебных аудиториях университета, а также в боксах с военной техникой Минского гарнизона. Завершится обучение итоговой практикой с выездом на месяц в воинскую часть.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все