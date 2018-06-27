В БГУ дипломы получили 450 молодых специалистов из Китая, Кореи, Греции, Туркменистана

"Прощай" на восемнадцати языках прозвучало во время выпускного бала для иностранных студентов БГУ. В этом году дипломы получили 450 молодых специалистов из Китая, Кореи, Греции, Туркменистана, среди которых также магистранты и аспиранты. Поздравить выпускников со знаковым событием приехали и их родители. После получения диплома молодые люди возвратятся на родину работать экономистами, юристами, журналистами. Годы обучения в Беларуси для зарубежных студентов стали, безусловно, незабываемыми, здесь они получили не только образование, но и приобрели новых друзей. Фотоснимок на память - обязательная традиция выпускного.