О новинке от белорусских ученых. В БГУ начали производить первый в мире гидрогелевый препарат для лечения пациентов с раком мозга. "Темодекс" вводят пациенту в головной мозг прямо во время операции по удалению злокачественной опухоли. Субстанция остается внутри и работает еще долго после вмешательства. Она удаляет соседние микроопухоли, которые могут вызвать рецидив. До сих пор такие разработки были только у американских ученых. О первых результатах на практике расскажет Юлия Гризунт.





Как и любой рак, глиому головного мозга сложно распознать на ранней стадии

Онемение рук и ног, головная боль, нарушение координации. Таких пациентов привозят с подозрением на инсульт. Как и любой рак, глиому головного мозга сложно распознать на ранней стадии. А пациенты на поздней стадии считаются безнадежными. 7 лет назад белорусские нейрохирурги поставили ученым задачу действительно жизненной важности: изобрести лекарство, которое продлит жизнь их пациентам.Ученым из БГУ это удалось.

"Цисплацел" представляет собой "салфетку", которую оставляют в мозге пациента после того, как удаляют злокачественную опухоль

Со временем он убивает соседние микроопухоли, которые невозможно заранее найти и вырезать. Но и на этом препарате ученые не остановились. Они модифицировали "Цисплацел" и разработали препарат "Темодекс". Он поражает образования в радиусе сантиметра вокруг раковой опухоли.

В мире есть только один аналогичный препарат. Его производят в Америке. Цена за одну упаковку - 18 тысяч долларов.

Наш "Темодекс" ничем не уступает по качеству, а стоит в 40 раз дешевле

К слову, в 2016 году лекарство производили специалисты Белмедпрепаратов. Сейчас линию для выпуска «Темодекса» запустили в БГУ. То есть вуз самостоятельно создает, модернизирует и производит.

На этом предприятии Белорусского госуниверситета сейчас производятся два противоопухолевых препарата. Также здесь уже выпустили пробную серию третьего лекарства, оно будет бороться со злокачественными опухолями в желудке.

Такой мини-завод на базе университета дает молодым ученым уникальную возможность применять свои знания на практике республиканского значения.

Иностранные медики буквально встают в очередь, чтобы приобрести уникальное лекарство

Василий Сафонов, проректор по научной работе БГУ:

"В университете созданы условия для того, чтобы студенты с начальных курсов могли участвовать в научных исследования, в кружках, потом в исследованиях, которые проводятся учеными по различным направлениям, а затем участвовать и в производстве или в подготовке к производству вот этих разработок".