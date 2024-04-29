В БГУ открылась выставка научных трудов женщин - докторов наук

В БГУ у нас действует такая очень активная первичка БСЖ. Это наша гордость, безусловно, потому что это женщины науки, это женщины, которые вносят весомый вклад в образование, в будущее наших детей. Они являются примером для нашей молодежи того, чего может достичь женщина, занимаясь наукой в нашей стране. Поэтому мне сегодня, конечно, очень приятно присутствовать на этой выставке, тем более она проходит в Год качества, под знаком качества. Т.е. мы хотим показать и качество наших научных работ, и качество нашей науки. Как говорит глава государства, в науке сегодня заложен фундамент.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин