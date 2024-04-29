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В БГУ открылась выставка научных трудов женщин - докторов наук
"Работа высокого качества": выставка научных трудов женщин - докторов наук открылась в БГУ. В экспозиции около 120 книг, монографий и учебных пособий. Их авторами являются 22 сотрудницы БГУ из числа первичной организации Союза женщин, удостоенные высокого научного звания - доктор наук. Диапазон интересов ученых весьма широк. На выставке можно ознакомиться с работами в области гуманитарных, технических и естественных наук. Среди представленных изданий, например, работы о демографии нашей страны, белорусской традиционной культуре, об отечественных медиа, а также монографии о математических методах анализа развития транспортной логистики в Беларуси.
В БГУ у нас действует такая очень активная первичка БСЖ. Это наша гордость, безусловно, потому что это женщины науки, это женщины, которые вносят весомый вклад в образование, в будущее наших детей. Они являются примером для нашей молодежи того, чего может достичь женщина, занимаясь наукой в нашей стране. Поэтому мне сегодня, конечно, очень приятно присутствовать на этой выставке, тем более она проходит в Год качества, под знаком качества. Т.е. мы хотим показать и качество наших научных работ, и качество нашей науки. Как говорит глава государства, в науке сегодня заложен фундамент.
Самое высокое качество ученого преподавателя - это получение докторской степени, это подготовка научных кадров, научного потенциала нации, руководство кандидатскими, докторскими диссертациями, написание монографий, учебников, учебных пособий, научных статей. Только высококвалифицированный специалист на сегодняшний день может выполнить все задачи, которые ставят перед нами государство, вся современность в области науки и образования.
Экспозиция разместилась в научном зале фундаментальной библиотеки. Посетить выставку студенты и сотрудники БГУ могут до 3 мая включительно.
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