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В БГУ рассказали о проектах, которые будут знакомить с красотой белорусского языка жителей других стран

Диалоговая площадка прошла сегодня в БГУ - там в том числе представили проекты, которые призваны знакомить с особенностями и красотой "нашай матчынай мовы" жителей стран по всему миру, в том числе в Китае (подробностив видео).

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