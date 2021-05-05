В БГУ стартовал форум "Свет Великой Победы"

Михаил Дегтяренко, студент филологического факультета БГУ: Я считаю, что не только 9 Мая важно проводить такого рода мероприятия. Это в целом, как сейчас модно говорить, должно быть майнстримом. Мы должны помнить о подвиге предыдущих поколений, мы должны это сохранять и главное - сохранять правду, ведь историю в последнее время любят переписывать очень круто. Наша задача - сохранить объективные факты о событиях Великой Отечественной войны, которая прошлась по нашей республике смертоносно и масштабно.