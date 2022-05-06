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В БГУ участники памятной акции возложили цветы к монументу "Стела памяти"
Наш священный долг - хранить память о нашей истории, наших героях и победителях. Они положили жизни на алтарь Отечества. В преддверии 9 Мая по всей стране проходят праздничные мероприятия. И мы говорим спасибо тем, кто боролся с фашизмом и победил.
Тема мужества и героизма стала лейтмотивом мероприятий в Белорусском госуниверситете. Там уже торжественно отметили приближение Дня Великой Победы. В программе - музыкальные и танцевальные номера, выставки, тематическое оформление внутреннего дворика. Участники памятной акции также возложили цветы к монументу "Стела памяти". Мемориальный знак посвящен студентам и преподавателям БГУ, погибшим в годы войны.
До войны в БГУ было около 2 тысяч человек: преподавателей, студентов, научных руководителей. В июне 41-го около 450 ушли добровольцами на фронт. Большинство из тех, кто остался, стали участниками подпольного и партизанского движения.
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