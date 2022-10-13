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В БГУФК проходит международный конгресс - что в программе для гостей?

Дальнейшая политизация спорта невозможна, она вредит всему олимпийскому движению. В этом мнении сошлись участники II Международного научного конгресса "Ценности, традиции и новации современного спорта". Он проходит в Белгосуниверситете физической культуры. Вуз отмечает 85-летие. Все желающие могут не только пообщаться с выдающимися чемпионами, но и увидеть новинки спортивной науки, современные технологии, а также оценить, как в условиях санкций белорусский спорт справляется с импортозамещением.

Участники конгресса заложили капсулу в основание будущего общежития университета на 700 мест. 569 учащихся вуза входят в состав национальных и сборных команд Беларуси. За всю историю существования университета его студенты и выпускники более 150 раз поднимались на олимпийский пьедестал. Всего же в вузе получают образование более 5 тысяч студентов.

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