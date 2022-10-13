В БГУФК проходит международный конгресс - что в программе для гостей?

Дальнейшая политизация спорта невозможна, она вредит всему олимпийскому движению. В этом мнении сошлись участники II Международного научного конгресса "Ценности, традиции и новации современного спорта". Он проходит в Белгосуниверситете физической культуры. Вуз отмечает 85-летие. Все желающие могут не только пообщаться с выдающимися чемпионами, но и увидеть новинки спортивной науки, современные технологии, а также оценить, как в условиях санкций белорусский спорт справляется с импортозамещением.