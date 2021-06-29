3.72 BYN
В БГУИР обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего
В Белорусском университете информатики и радиоэлектроники спикеры двух стран обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего. Как отмечено, многие инновационные идеи школьников и студентов поддерживают в бизнес-инкубаторах и технопарках самих вузов. Некоторые инициативы после проведения межрегиональных конкурсов находят воплощение, например, в IT-продуктах.
В белорусско-российском конкурсе мне больше всего запомнился проект молодого человека из Слуцка. Он представлял мобильное приложение для музеев и галерей. По сканированию QR-кода он выдает всю информацию о произведении искусства, чтобы не ходить с наушниками и никому не мешать.
Сегодня в столичных университетах есть свои технопарки, как, например, "Политехник" БНТУ или "Унитехпром" Белгосуниверситета.