В БГУИР обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего

В белорусско-российском конкурсе мне больше всего запомнился проект молодого человека из Слуцка. Он представлял мобильное приложение для музеев и галерей. По сканированию QR-кода он выдает всю информацию о произведении искусства, чтобы не ходить с наушниками и никому не мешать.

Дмитрий Белокопытов, молодежный посол Целей устойчивого развития в Беларуси