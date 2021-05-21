В бизнес-игре "Начинающий фермер" белорусы завоевали 7 наград

7 проектов из Беларуси победили на международном конкурсе "Начинающий фермер" в Москве. Участники - школьники, которые учатся в сельской местности, а также студенты сельскохозяйственных вузов и молодые аграрии. В финал вышло 34 команды из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Германии. Наша страна представила 10 проектов, 7 из которых стали лучшими. Это выращивание овощей круглый год, сбор лекарственных трав и полезной голубики, агроусадьба с рациональным использованием растительности прудов, а так же проект "Мед от Николая", где пчеловодство дает работу людям с ограниченными возможностями.



Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Когда мы говорим слово "бизнес", многие подразумевают только деньги и получение прибыли. Наши же ребята отмечают социальную ответственность, для них очень важно создание новых производств, новых рабочих мест, уделяют большое внимание продовольственной безопасности РБ, выращиванию экологически чистой продукции. И в целом они заинтересованы в развитии сельской местности нашей страны. Наверное, говорить, что они начинающие фермеры, это неправильно. Для них это не просто игра. Они серьезно намерены реализовать свой проект до конца.

Форум "Начинающий фермер" прошел в рамках международной выставки AGROS-2021. И юные аграрии смогли ознакомиться с новыми технологиями в животноводстве и производстве кормов. Так же белорусы пригласили своих коллег из России на конкурс "Властелин села", который пройдет этим летом в Александрии.



