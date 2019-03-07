Реализовать идею и создать успешную IT-компанию. В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошел семинар "IT StartUP глазами женщин". Спикеры делились опытом и профессиональными секретами. На конкретных примерах разбирали разные вопросы - как выбрать подходящую форму бизнеса, привлечь инвестиции, защитить авторские права и товарный знак. Послушать менторов и получить помощь в ведении стартапа мог каждый. Кстати, такая форма обучения набирает популярность. Сейчас в Беларуси почти 30 бизнес-инкубаторов, где занимаются поддержкой новых проектов.