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В благотворительной акции "Наши дети" принял участие министр обороны Беларуси
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин перед Новым годом навестил воспитанников социально-педагогического центра Оршанского района.
Как заметил глава министерства: "Приезжать и дарить радость детям возможно только в мирной стране. А на нашей земле каждый маленький белорус чувствует себя в безопасности, даже если он пока по каким-то причинам не обрел своих маму и папу. Наши военные приложат все усилия и сделают все возможное, чтобы белорусские дети продолжали жить счастливо на своей земле, продолжали радоваться и улыбаться так же искренне, как они улыбались, встречая всех сегодня с подарками".
"Самая главная задача военных - обеспечить безопасность наших детей. И эту задачу мы выполним", - подчеркнул глава военного ведомства.
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